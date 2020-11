JCDecaux : grimpe encore, renfort de poids

JCDecaux : grimpe encore, renfort de poids









Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — JCDecaux , qui avait signé la hausse de la journée hier en s'envolant de plus de 40%, grimpe encore de 6,8% à 20 euros à la mi-journée, au plus haut depuis près de cinq mois. Le titre du spécialiste de la communication extérieure est soutenu par une note de Bank of America qui est passé de 'sous-performer' à 'acheter' sur le dossier en visant 23 euros. A l'inverse, AlphaValue a dégradé l'action à 'réduire' avec une cible ajustée de 17,1 à 17,7 euros.