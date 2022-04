JCDecaux : Goldman Sachs précise ses détentions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 13 avril à l'AMF, The Goldman Sachs Group, Inc a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de JCDecaux SA. Le groupe détient indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 11.130.284 actions JCDecaux SA représentant autant de droits de vote, soit 5,23% du capital et des droits de vote de la société JCDecaux.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions JCDecaux SA hors marché.

A cette occasion, la société NN Investment Partners Holdings NV a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

Au titre du code de commerce, la société The Goldman Sachs Group, Inc. a précisé détenir, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 18.084 actions JCDecaux SA (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant d'un prêt de titre avec "right to recall" portant sur autant d'actions JCDecaux SA et lui permettant de rappeler à tout moment ces actions.

En outre, The Goldman Sachs Group, Inc. a précisé détenir, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 4.196 "call warrant" (pris en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus), à dénouement en espèces et portant sur autant d'actions JCDecaux SA.