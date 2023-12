JCDecaux : fusion en Amérique centrale

(Boursier.com) — JCDecaux SE annonce que sa filiale JCDecaux Top Media, détenue majoritairement, fusionne avec la division communication extérieure de Grupo Publigrafik en Amérique centrale.

Dans le cadre de cet accord, la nouvelle joint-venture est détenue par JCDecaux SE (55,6%), par les actionnaires existants de Grupo Publigrafik (27%) et par Top Partners (17,4%)/ Elle opérera ses activités dans 6 pays : Guatemala, Panama, Costa Rica, Salvador, Honduras et Nicaragua.

Les expertises combinées de JCDecaux et Grupo Publigrafik, sur un marché publicitaire actuellement très fragmenté, ouvriront de nouvelles perspectives aux annonceurs. Ils bénéficieront d'un éventail de solutions de communication toujours plus efficaces et affinitaires, reposant sur des emplacements de qualité en mobilier urbain, affichage et transport (20 000 faces publicitaires), ainsi que des indicateurs de mesure performants. JCDecaux apportera notamment son savoir-faire en matière de DOOH (Digital Out-of-Home), dans lequel il a réalisé de nombreux investissements productifs, contribuant à la croissance de ce média. Les marques auront ainsi accès à des solutions enrichies par la donnée, permettant des activations pertinentes sur l'ensemble du funnel marketing.

Cette fusion entre deux groupes familiaux constituera un véritable levier de croissance pour la communication extérieure, qui représente environ 6,5% du marché publicitaire de la région (source : Kantar Ibope et Integrametrics), une proportion en-deçà de la moyenne mondiale mais en constante progression.

Créé en 1989 au Guatemala par Moises Beer et Enrique Beer, Grupo Publigrafik est un groupe familial qui exerce notamment ses activités dans les domaines de la communication extérieure. Grupo Publigrafik est la 2e entreprise de communication extérieure d'Amérique centrale, après JCDecaux Top Media, avec une présence importante au Guatemala, mais aussi au Salvador, au Costa Rica et au Panama.