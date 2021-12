JCDecaux France remporte le Trophée Action Co dans la catégorie 'Force de vente de l'année 2021'

(Boursier.com) — Le magazine Action Commerciale, qui distingue chaque année les meilleures initiatives et performances des forces de vente tous secteurs confondus, a décerné hier à JCDecaux son Trophée Or dans la catégorie "Force de vente de l'année 2021".

Cette distinction est une reconnaissance des orientations, des choix opérationnels, de l'agilité et des résultats obtenus par les équipes commerciales de JCDecaux France (369 commerciaux), afin de toujours mieux servir leurs clients et de les accompagner dans l'optimisation de leurs campagnes que ce soit au niveau local, national ou international.