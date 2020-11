JCDecaux : fin de série

Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — JCDecaux , qui restait sur une impressionnante séquence haussière, consolide logiquement ce mercredi, en repli de 3,5% à 21,1 euros. Porté par les espoirs de reprise économique à la suite des bonnes nouvelles sur le front des vaccins anti-Covid et la rotation sectorielle vers les actions dites 'value', le titre du spécialiste de la communication extérieur a enchaîné sept séances consécutives de progression avec un gain d'environ 60% à la clef. A noter qu'Exane BNP Paribas a aujourd'hui confirmé son avis 'neutre' et sa cible de 10 euros sur le dossier.