JCDecaux expérimente de nouveaux abribus à Mulhouse

(Boursier.com) — Dans le cadre du contrat entre JCDecaux et Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), deux nouveaux abris voyageurs, en phase d'expérimentation, sont proposés aux voyageurs Soléa de mars à mai 2023. Expérimentés dans le quartier de la gare, les deux abribus proposent plus de confort pour les voyageurs de l'Agglomération mulhousienne avec de nouveaux services et agréments offerts, dans un objectif de développement durable : les abris sont ainsi végétalisés ; des ports USB sont installés dans les assises et caissons ; des solutions d'efficacité énergétique sont déployées telles que l'éclairage LED et un détecteur de présence pour moduler l'éclairage de la toiture.

En plus de ces nouveaux services, des matériaux novateurs ont été utilisés, améliorant le confort d'assise dans l'environnement urbain tout en résistant à l'usage quotidien et aux intempéries. Deux nouveaux matériaux ont été spécialement sélectionnés et expérimentés pour Mulhouse Alsace Agglomération. La signalétique a été revue pour plus de visibilité et faciliter la mobilité des voyageurs.

JCDecaux a également développé la Smart Mobility Solution afin de fournir un accès aux informations, en temps réel, de façon dématérialisée et novatrice, par l'intermédiaire d'un QR code qui révolutionne les déplacements des voyageurs. Grâce à la réalité augmentée, les usagers ont la possibilité de s'orienter facilement, dans le complexe pôle d'échanges de la gare, pour trouver le bon moyen de transport : tram, train, bus, vélo ou voiture en libre-service, vélo à assistance électrique ou parking.

Cette expérimentation participe à l'amélioration de l'expérience de voyage sur le réseau de bus Soléa et se fait l'écho d'une réflexion sur l'évolution de l'espace urbain, à l'heure de la mobilité et des grands enjeux sociétaux et environnementaux. Aussi, afin de mesurer la perception de ces abribus, des enquêtes utilisateurs seront menées tout au long de l'expérimentation.