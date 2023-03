JCDecaux : expérimentation de tri réussie à Amiens et La Rochelle

(Boursier.com) — Depuis 2018, Citeo -entreprise à mission proposant des solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage des emballages et des papiers- et JCDecaux se sont rapprochés pour concevoir une borne de tri urbaine. L'objectif est de collecter les emballages, papiers, verres et autres déchets liés aux consommations nomades en ville. Le dispositif a permis, après plus de 6 mois d'expérimentation en 2021 à Amiens et La Rochelle, de collecter plus de 18 tonnes d'emballages et de papiers à Amiens, et plus de 17 tonnes à La Rochelle.

L'expérimentation va ainsi pouvoir être étendue sur cette solution de tri "dans la rue comme à la maison".

Ce dispositif est jugé nécessaire par 99% des personnes interrogées. Il vise à apporter une réponse concrète, d'une part aux marques émettrices d'emballages, d'autre part aux collectivités locales, dans la perspective du 1er janvier 2025, comme prévu par la loi AGEC (Anti-Gaspillage et pour l'Economie Circulaire ).

A partir de mars 2023 et jusqu'à la fin de l'année, Agen, Anglet, Annecy, Bayonne, Biarritz, Dunkerque, Metz, Montauban, Nantes et Plaisir vont participer à ce projet.