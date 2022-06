JCDecaux et VIOOH lancent une offre DOOH programmatique au Brésil

(Boursier.com) — JCDecaux SA, en partenariat avec VIOOH, la première plateforme mondiale en DOOH (SSP), a lancé son offre programmatique DOOH pour le marché brésilien. Grâce à la plateforme VIOOH, JCDecaux sera en mesure de proposer à ses clients des campagnes DOOH programmatiques efficaces sur ses écrans premium à travers le Brésil. Les marques pourront ainsi être en contact avec des audiences de qualité tout en exploitant de manière optimale leurs budgets médias.

La plateforme VIOOH permet aux annonceurs de concevoir des campagnes DOOH flexibles, efficaces et mesurables, et aide les annonceurs à intégrer l'OOH aux côtés d'autres achats programmatiques numériques. VIOOH, le leader des plateformes SSP, donne accès à l'ensemble des mobiliers urbains digitaux de JCDecaux dans la ville de São Paulo, le premier centre économique d'Amérique latine et de l'hémisphère sud en terme de PIB. VIOOH propose les actifs les plus affinitaires avec l'audience visée, garantissant ainsi des campagnes contextualisées pertinentes.

La première campagne programmatique issue de ce partenariat a été menée via la plateforme DSP de Yahoo, par l'annonceur InfinitePay. Les campagnes DOOH programmatiques seront déployées dans un premier temps sur le mobilier urbain de São Paulo. Le programmatique sera prochainement accessible sur le mobilier urbain de JCDecaux à Rio de Janeiro et sur les inventaires de JCDecaux dans le métro et l'aéroport de São Paulo.

VIOOH, qui a été lancée en 2018 à Londres, travaille en partenariat avec JCDecaux depuis 4 ans et s'est établie avec succès dans 17 pays.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, déclare : "En ouvrant notre inventaire digital brésilien au programmatique, JCDecaux franchit une étape supplémentaire. Cela va nous permettre de répondre aux nouvelles attentes digitales des agences et des marques grâce à des solutions OOH efficaces, qui renforcent la pertinence et la compétitivité de la publicité DOOH. En tant que numéro un de la communication extérieure en Amérique latine, JCDecaux exploite un inventaire premium dans 10 grandes villes du Brésil, notamment sur les trois principales lignes de métro et les deux plus grands aéroports internationaux du pays (São Paulo et Brasilia). Le partenariat avec VIOOH consolide le leadership de JCDecaux au Brésil, où le digital représente déjà 51% du chiffre d'affaires total de JCDecaux Brésil en 2021".