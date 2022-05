(Boursier.com) — JCDecaux et La Clayette s'associent à la Ville de Massy pour étendre leur dispositif innovant de kiosque en libre service de produits frais, issus de circuits courts

Après l'ouverture du premier kiosque La Clayette, le 18 janvier 2021 à Meudon et fort de son succès, JCDecaux et MédiaKiosk, son entité spécialiste des kiosques en France, étendent leur dispositif de distributeur de produits fermiers et de saison, en partenariat avec la jeune pousse La Clayette.

A partir de ce jeudi 19 mai, les habitants du quartier Atlantis de Massy pourront s'approvisionner en produits issus de circuits courts à tout moment de la journée, grâce à un système innovant de casiers connectés.

Ce jeudi a lieu l'inauguration du nouveau kiosque La Clayette au sein du quartier Atlantis de Massy (91300).

Situé à dix minutes à pied de la Gare et ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h30, ce kiosque permettra aux habitants de Massy de s'approvisionner en produits locaux, à proximité de leur domicile ou sur leur trajet professionnel, sans commande préalable.