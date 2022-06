JCDecaux et Doohde lancent une plateforme numérique facilitant la production de contenus publicitaires pour PME

(Boursier.com) — JCDecaux a annoncé au salon VivaTech le lancement de la plateforme 'JCDecaux avec Doohde', fruit de sa collaboration avec la startup. Cette plateforme inédite de pilotage de la production de contenus pour l'affichage dynamique permet de rendre le media DOOH (Digital-Out-Of-Home) encore plus accessible et simple aux annonceurs locaux.

Avec cette nouvelle plateforme à destination des PME, JCDecaux et Doohde ont imaginé une solution facilitant la production et la validation de contenus publicitaires destinés au DOOH, deuxième média en plus forte croissance après la publicité sur mobile dans le monde. L'outil leur permet de déposer un brief, de qualifier leur besoin, de partager leurs éléments créatifs, d'échanger avec les équipes de production jusqu'à la validation des différents livrables (maquette, storyboard et vidéo) et de transmettre directement les contenus finalisés au centre de diffusion digitale JCDecaux. Le spécialiste de la communication extérieure apporte ainsi une solution servicielle innovante aux petites et moyennes entreprises.