JCDecaux : envolée des ventes sur le début d'exercice

(Boursier.com) — En hausse de +50,3%, +45,7% en croissance organique, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 de JCDecaux a atteint 683 ME, un bon début d'année tiré par une très forte croissance du digital et une bonne dynamique commerciale malgré des restrictions locales à la mobilité en Chine, incluant des confinements partiels ou totaux dans plusieurs provinces, et le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Cette croissance prouverait la capacité de rebond et le potentiel de croissance de JCDecaux.

La croissance du chiffre d'affaires organique ajusté du 2ème trimestre 2022 est attendue à plus de +15%...