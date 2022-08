JCDecaux : encore du chemin à (re)faire ?

(Boursier.com) — JC Decaux remonte de nouveau de 1,5% à 15,95 euros ce lundi, tandis que le chiffre d'affaires semestriel ajusté du groupe publicitaire est ressorti en hausse de 36,3% à 1.474,8 millions d'euros. Le Chiffre d'affaires organique ajusté est lui en progression de +31,7%, avec un 2ème trimestre au-dessus des attentes à +21,6%.

La Marge opérationnelle ajustée de 183,6 millions d'euros, est ressortie en hausse de +152,2 millions d'euros sur un an. Le Résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, s'est inscrit à -17,9 millions d'euros, en hausse de +149,1 millions d'euros sur un an. Le Résultat net part du groupe est quant à lui de -11,7 millions d'euros, en hausse de +142,6 millions d'euros sur un an. Le Cash-flow disponible ajusté s'inscrit à -43,1 millions d'euros, en amélioration de +20,1 millions d'euros sur un an.

La croissance du chiffre d'affaires organique ajusté du troisième trimestre 2022 est attendue à environ +7%. Parmi les derniers avis de brokers, Exane BNP Paribas a remonté sa recommandation à 'neutre' en visant un cours de 15 euros. Citigroup cible désormais un cours de 15,5 euros, contre 17,5 euros, tandis que Barclays a ajusté son objectif en baisse à 16 euros.