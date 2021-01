JCDecaux : encore de la pression

JCDecaux : encore de la pression









Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — JCDecaux reperd près de 3% ce vendredi à 17,75 euros en cette fin de semaine. Parmi les derniers avis d'analystes, Citigroup a réajusté son objectif de cours de 14,6 à 18,7 euros, tandis que Cowen and Company a entamé le suivi du dossier avec une recommandation à 'performance de marché' et un objectif de cours de 20 euros. JP Morgan avait réduit auparavant de son côté son objectif à 16 euros en étant 'neutre'.

S&P's avait précédemment abaissé sa perspective crédit à 'négative' tout en maintenant, pour le moment, sa note long terme à 'BBB-'. Selon l'agence, "la société de communication extérieure a récemment annoncé des résultats du troisième trimestre 2020 plus faibles que prévu, ce qui nous amène à penser que la reprise des performances opérationnelles prendra plus de temps et que les indicateurs de crédit seront plus faibles en 2020 et 2021 que ce qui avait été estimé dans notre scénario de référence... Néanmoins, nous prévoyons que la société continuera à afficher un bon niveau de désendettement au cours des trimestres suivants, à mesure que l'environnement opérationnel se normalisera", explique l'agence de notation.