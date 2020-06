JCDecaux : encore 20 printemps à Pékin !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La joint-venture (JV) de JCDecaux SA avec Beijing Metro Operation Co.Ltd (BJ Metro) a renouvelé et étendu le contrat d'exploitation publicitaire des 9 lignes centrales du Métro de Pékin pour 20 ans.

Cette JV, dans la capitale chinoise aux plus de 20 millions d'habitants, gère depuis son acquisition en 2006, l'exploitation publicitaire des 9 lignes centrales du métro de Pékin. Après sa prise de participation dans Clear Media, JCDecaux continue de se renforcer sur le marché domestique chinois.

Une audience de 10,9 millions de passagers

Le numéro un mondial de la communication extérieure opérera jusqu'en 2040 la concession publicitaire de ces 9 lignes centrales, avec actuellement 8.500 lightbox et 160 écrans digitaux qui ont touché une audience quotidienne de 10,5 millions de passagers en 2019.

Pékin est toujours en phase de convalescence des effets de la COVID-19 avec des mesures de précautions en matière de santé qui continuent d'affecter la mobilité de ses habitants. Le Métro de Pékin a cependant regagné ces dernières semaines une audience quotidienne d'environ 6 millions de passagers.

A l'issue de ce renouvellement, JCDecaux aura une influence notable avec 33% de cette JV.

Une nouvelle entité à Hothot

Par ailleurs, à Hothot -ville de 2,9 millions d'habitants et capitale de la région autonome de Mongolie Intérieure-, cette JV a créé une nouvelle entité détenue à 51% par la JV, et à 49% par le métro de Hothot, pour la commercialisation exclusive des 2 premières lignes de ce métro pour 15 ans : la ligne 1 qui vient d'être inaugurée et la ligne 2 qui ouvrira au 2eme semestre 2020.

Rappelons que la Chine est devenue le 1er marché du Groupe en 2017 avec une présence dans les principaux métros chinois parmi lesquels Pékin, Shanghai, Canton, Hong Kong, Chongqing, Nankin, Suzhou et Tianjin, totalisant une audience quotidienne de plus de 36 millions de passagers en 2019.