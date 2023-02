JCDecaux : Elina Valtia est nommée Directrice Générale pour la Finlande

(Boursier.com) — JCDecaux SE annonce la nomination d'Elina Valtia en tant que Directrice Générale de JCDecaux Finlande, à compter du 1er avril 2023. Elle reportera à Jean-François Decaux.

Dernièrement, Elina Valtia a exercé les fonctions de Directrice de Warner Bros. Discovery Finlande, intégrant l'équipe dirigeante scandinave. Pendant ses années chez Warner Bros. Discovery, Elina a dirigé le Département Publicité du service de streaming discovery+ et de plusieurs chaînes de télévision linéaire, notamment lors de la diffusion des Jeux Olympiques de 2018 et 2022. Diversité, Equité et Inclusion (DEI) sont des valeurs chères à Elina Valtia qui, en plus de ses autres fonctions, a été responsable DEI pour la zone scandinave lors de la fusion de Warner Media avec Discovery. Elina Valtia est passionnée par les ventes dans le secteur du BtoB et avant de rejoindre les médias télévisés, elle a longtemps travaillé au sein des équipes commerciales de Clear Channel puis de JCDecaux Finlande où elle fut Directrice commerciale de 2007 à 2014.