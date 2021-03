JCDecaux : du nouveau à la communication

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Agathe Albertini, Directeur de la communication Groupe, ayant souhaité quitter JCDecaux pour développer une activité entrepreneuriale, Albert Asseraf lui succède en tant que Directeur général Communication et Nouveaux Usages, à compter du 12 avril, élargissant ainsi ses actuelles fonctions.

Albert Asseraf est membre du Comité de Direction et du Comité Exécutif France de JCDecaux. Iest membre des Conseils d'Administration du CESP (Centre d'Etude des Supports de Publicité) et de l'IREP (Institut de Recherches et d'Etudes Publicitaires) ainsi que membre du Conseil de l'Ethique Publicitaire (CEP). Il a été successivement Professeur Associé à l'Université de Paris 13 puis au sein du Département Marketing, Publicité et Communication du CELSA Paris Sorbonne. Il enseigne désormais à l'Université Paris-Dauphine, au sein du Master Management des Télécoms et des Médias.