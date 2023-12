JCDecaux : Displayce cible les campagnes de manière affinitaire

(Boursier.com) — Displayce , acteur majeur du DOOH (Digital Out-Of-Home) programmatique en Europe, propose de nouveaux critères de ciblage dans sa plateforme d'achat s'appuyant sur les données de vente de plus de 400 magasins Carrefour en France. Cette data exclusive, mise à disposition par Unlimitail, va permettre aux annonceurs et aux agences médias de déclencher leurs campagnes de manière affinitaire sur les écrans digitaux de JCDecaux déployés au sein des magasins de proximité de Carrefour.

Grâce au partenariat entre JCDecaux et Unlimitail, Displayce intègre désormais les données transactionnelles anonymisées des magasins de proximité de l'enseigne Carrefour, commercialisées exclusivement par Unlimitail. Ces données permettent ainsi d'identifier les meilleurs moments de vente d'une catégorie de produits sur plus de 80 segments : boissons, beauté, alimentation, etc. Cette nouvelle offre flexible permet de cibler par magasin et par heure les écrans les plus affinitaires sur une catégorie de produits. Le budget publicitaire est ainsi investi de manière optimale, avec un reporting précis.

En France comme dans le monde, le 'retail media' est en croissance soutenue. Il devrait atteindre une valeur de plus de 175 milliards de dollars d'ici 5 ans, avec près de 15% de parts de marché parmi les médias.

Rappelons que Displayce est une plateforme ad-tech qui connecte inventaires et marques afin qu'elles puissent facilement créer, diffuser et optimiser en temps réel des campagnes sur plus de 1 million d'écrans et panneaux d'affichage extérieurs à travers le monde. Displayce fournit des achats automatisés par panneau, des capacités de ciblage différenciées, un impact optimal des campagnes et une mesure de la qualité de la diffusion. Fondée en 2014 et basée à Bordeaux, Displayce compte plus de 40 experts, avec des bureaux en France, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Depuis juillet 2022, JCDecaux a pris une participation majoritaire dans la structure. Cette alliance donnera à Displayce les moyens d'accélérer son développement.