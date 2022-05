JCDecaux dévoile sa nouvelle feuille de route stratégique RSE à horizon 2030

(Boursier.com) — JCDecaux SA, le numéro un mondial de la communication extérieure, et média d'utilité publique, dévoile sa stratégie RSE pour les huit prochaines années, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Elle vise à conforter l'économie circulaire ; valoriser la communication extérieure en tant qu'accélérateur de la transition écologique et sociale ; oeuvrer à la décarbonation de l'économie et de la société dans le respect de la Stratégie Nationale Bas-Carbone et à l'image du chemin ouvert en France avec la loi Climat & Résilience et ses dispositions pour une commande publique plus responsable, du Pacte Vert pour l'Europe et des Objectifs de Développement Durables (ODD) des Nations Unies.

Depuis 1964, grâce à son modèle vertueux, JCDecaux conçoit, installe et entretient des infrastructures (abribus, sanitaires à entretien automatique, vélos en libre-service, etc.) dans l'espace public et les lieux de transport, avec leurs services utiles et innovants, grâce au financement par la communication des marques. Fidèle à sa mission d'améliorer durablement la qualité de vie pour l'ensemble des citoyens dans la proximité et la mobilité, JCDecaux place plus que jamais l'exigence sociale et la qualité environnementale au coeur de ses solutions et de ses métiers.

Cet engagement prolongé et amplifié de JCDecaux en faveur de l'environnement et de l'intérêt collectif prend toute sa résonnance à l'heure où, partout dans le monde, la commande publique et ses critères repensés pour être durables sont un accélérateur de transition écologique en même temps que du rebond économique.