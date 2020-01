JCDecaux : des revenus annuels en hausse de 7,5%

Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires ajusté de JCDecaux pour l'année 2019 est en hausse de +7,5% à 3.890 ME comparé à 3.618 ME en 2018.

En excluant l'impact positif lié à la variation des taux de change et l'effet positif des variations de périmètre, le chiffre d'affaires ajusté est en augmentation de +2%.

Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +2,1 % en 2019.

Le chiffre d'affaires ajusté pour le quatrième trimestre 2019 est en hausse de +1,3% à 1.122 ME, comparé à 1.107,5 ME au quatrième trimestre 2018. En excluant l'impact positif lié à la variation des taux de change et l'effet positif des variations de périmètre, le chiffre d'affaires ajusté est en baisse de -1,5%.