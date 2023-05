JCDecaux : des prévisions jugées prudentes, le titre sous pression

(Boursier.com) — JCDecaux décroche de 5,6% à 18 euros dans les premiers échanges de la journée, au plus bas niveau depuis janvier, sanctionné après une guidance jugée décevante. Le géant de l'affichage publicitaire prévoit une croissance organique d'environ 9% au deuxième trimestre après +5% sur les trois premiers mois de l'année.

"Concernant la Chine, nous constatons des signes de reprise encourageants alors que la mobilité domestique est revenue à un niveau normal, ce qui nous permet de prévoir une forte croissance à deux chiffres au second trimestre. Ainsi le trafic aérien domestique lors des jours fériés autour du 1er mai a atteint son plus haut niveau historique. Nous prévoyons que notre activité liée au trafic aérien domestique sera presque entièrement rétablie au deuxième trimestre, en ligne avec la reprise du trafic. La forte croissance de notre chiffre d'affaires en Chine pour le second trimestre est néanmoins affectée par le trafic aérien à l'international dont le niveau reste faible en raison du nombre encore très réduit de vols vers et en provenance de l'étranger, et par le non-renouvellement du contrat du Terminal 2 international de l'aéroport de Canton ainsi que par notre décision mutuelle de mettre fin à notre joint-venture avec le métro de Canton", précise le management.

Malgré des résultats qualifiés de solides par Citi ('neutre'), la banque note qu'il pourrait y avoir une légère déception sur les prévisions du deuxième trimestre, qui sont alourdies par des pertes de contrats et un ralentissement potentiel sur certains autres marchés. Pour Barclays, les revenus du premier trimestre ont dépassé les estimations, mais les prévisions pour le deuxième trimestre sont jugées prudentes. L'exposition de JCDecaux à la Chine et son activité de publicité dans les aéroports devraient quelque peu isoler l'entreprise si les marchés américains et européens subissent la pression de la récession, selon le courtier.