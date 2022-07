JCDecaux décroche, Publicis souffre

(Boursier.com) — Dans un marché qui retombe nettement en matinée, JCDecaux décroche de 7,7% à 15 euros, sa plus forte baisse en plus de deux mois. La pression vendeuse sur le titre est à relier à une note de Goldman Sachs qui a réduit ses prévisions de bénéfices pour les acteurs des médias et de l'internet présents au sein de sa couverture pour tenir compte de perspectives macroéconomiques plus prudentes. A 'vendre' sur le dossier, GS a réduit son objectif de 21 à 16 euros.

Publicis abandonne de son côté 3,8% à 42 euros alors que la banque d'affaires a dégradé le titre à 'neutre' tout en coupant sa cible de 74,9 à 53,1 euros. A noter toutefois, qu'AlphaValue a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 59,4 euros.