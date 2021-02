JCDecaux : de bonnes pratiques ESG

Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — JCDecaux SA est référencé dans l'indice FTSE4Good du FTSE Russell avec une note de 4,6/5 récompensant ses performances environnementales, sociales et de gouvernance.

La série d'indices FTSE4Good a été créée par le FTSE Russell, une filiale du London Stock Exchange Group, afin d'évaluer et d'identifier les sociétés qui ont les meilleures pratiques ESG (environnement, soutien des droits de l'homme et gouvernance d'entreprise).

Présent dans les indices FTSE4Good depuis 2014, JCDecaux affiche cette année une performance globale renforcée de 4,6/5 (vs. 4,5 fin 2019), bien au-dessus de la moyenne du secteur Media qui s'élève à 2,8/5 (en baisse par rapport à l'année passée). Cet écart entre la notation de JCDecaux et la moyenne du secteur est très marqué sur tous les critères de notation ESG : Environnement (1,9/5 pour le secteur vs. 5/5 pour JCDecaux), Social (2,4/5 pour le secteur vs. 4,3/5 pour JCDecaux) et Gouvernance (3,8/5 pour le secteur vs. 4,7/5 pour JCDecaux).

Le renouvellement de JCDecaux dans cet indice en 2020 confirme la maturité et la solidité des pratiques du Groupe en matière de RSE, récompense sa transparence et vient compléter d'autres distinctions déjà attribuées à JCDecaux.