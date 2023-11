JCDecaux : Cyclocity primé !

(Boursier.com) — Cyclocity , filiale intégrée de JCDecaux dédiée aux systèmes de vélos en libre-service, a reçu pour la cinquième fois le prix "Élu Service Client de l'Année" dans la catégorie "Transport individuel de personnes".

Ce prix 2024, reçu après ceux des éditions 2016, 2017, 2018 et 2023, récompense une fois de plus l'engagement et le professionnalisme des collaborateurs du Service Client de Cyclocity. Cette récompense témoigne également de la mobilisation de toutes les équipes de Cyclocity, incarnant les valeurs de qualité, d'excellence et de réactivité au service des clients des vélos en libre-service en France.