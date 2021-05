JCDecaux : coup de pouce

JCDecaux : coup de pouce









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JCDecaux monte de 1,8% ce jeudi à 24,40 euros en bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé que sa filiale JCDecaux Belgique vient de remporter, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain de la ville de Bruxelles... Précédemment détenu par un concurrent, ce contrat exclusif de 15 ans effectif à compter du 15 juin porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de 335 abribus et 215 Mobiliers Urbains Pour l'Information (MUPIs).

Parmi les derniers avis de brokers, Cowen And Company a remonté son cours cible de 20 à 30 euros sur le dossier.