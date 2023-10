JCDecaux : contrat renouvelé et étendu avec le métro de Madrid

(Boursier.com) — Le groupe JCDecaux annonce avoir renouvelé et étendu, à la suite d'un appel d'offres, sa concession publicitaire avec le métro de Madrid. Ce contrat de 10 ans porte sur 3.100 mobiliers analogiques et sur plus de 460 nouveaux écrans digitaux, de plus grand format, d'une définition optimisée et plus économes en énergie, avec un cycle de vie prolongé.

Le nouveau contrat vise à fournir un environnement publicitaire de grande qualité et à moderniser le métro de la capitale espagnole. Un tout nouveau réseau d'écrans digitaux sera notamment créé avec près de 300 écrans haute définition déployés sur 100 emplacements stratégiques.