JCDecaux : contrat renouvelé et étendu à Orléans

(Boursier.com) — Après une mise en concurrence menée par Orléans et sa métropole, le groupe JCDecaux annonce renouveler pour une durée de 14 ans le contrat de mise à disposition, d'entretien et d'exploitation des mobiliers urbains publicitaires et services associés avec la ville.

JCDecaux installera des mobiliers reconditionnés à neuf ainsi que des mobiliers neufs. Les mobiliers installés bénéficieront d'innovations et d'équipements de dernière génération, tels qu'un éclairage intelligent ajustant la luminosité selon la période de fonctionnement et de la technologie LED à faible consommation. Le parc de sanitaires publics à entretien automatique sera modernisé.

JCDecaux développe également sa présence sur la Métropole d'Orléans grâce au gain du contrat de rénovation, gestion et exploitation des abris-voyageurs BUS publicitaires et Tramway pour une durée de 16 ans. Ce contrat comprend la rénovation ainsi que la gestion, l'entretien et la maintenance d'un réseau de 463 abris-voyageurs, 62 planimètres, 27 stations de tramway sur la ligne A, 25 stations de tramway sur la ligne B et 8 mobiliers numériques.