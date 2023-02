JCDecaux : contrat majeur en Estonie

(Boursier.com) — JCDecaux annonce que sa filiale estonienne JCDecaux Eesti OÜ a remporté un contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de 21 ans à Tallinn (452.000 habitants), capitale de l'Estonie. Ce contrat comprend l'installation et la maintenance de 1.200 Abribus, 34 sanitaires à entretien automatique et 141 mobiliers urbains d'information (MUPI) sur pied. Dans le centre-ville animé de Tallinn, une partie de l'offre médias sera digitalisée. Mihhail Kolvart, Maire de la Ville de Tallinn, a déclaré : "Cet appel d'offres était une première en Estonie, car en tant que donneur d'ordre, nous avons privilégié l'esthétique et la qualité des infrastructures aux recettes. En travaillant avec JCDecaux Eesti OÜ, qui a remporté le marché, notre objectif était de disposer d'un mobilier urbain de grande qualité, adapté aux passagers et spécialement conçu pour Tallinn".