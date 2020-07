JCDecaux : contrat avec le métro de Pékin renouvelé pour 20 ans

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe JCDecaux et sa joint-venture avec Beijing Metro Operation ont renouvelé et étendu le contrat d'exploitation publicitaire des 9 lignes centrales du Métro de Pékin pour 20 ans. Cette joint-venture gère depuis son acquisition en 2006, l'exploitation publicitaire des 9 lignes centrales du métro de Pékin.

Par ailleurs, à Hothot (ville de 2,9 millions d'habitants et capitale de la région autonome de Mongolie Intérieure), cette joint-venture a créé une nouvelle entité détenue à 51% et à 49% par le métro de Hothot, pour la commercialisation exclusive des 2 premières lignes de ce métro pour 15 ans : la ligne 1 qui vient d'être inaugurée et la ligne 2 qui ouvrira au 2eme semestre 2020.