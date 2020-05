JCDecaux : contrat à Bogota

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe JCDecaux a annoncé le gain par sa filiale colombienne (détenue à 75%), à la suite d'un appel d'offres, du contrat de mobilier urbain publicitaire de la capitale de la Colombie, Bogota, pour 15 ans.

Ce contrat porte sur la conception, l'installation, l'entretien et la maintenance de plus de 6.000 mobiliers urbains apportant un service public : abribus, mobiliers d'information digitaux destinés à renforcer l'attractivité culturelle et touristique de Bogota. Leur installation étant prévue de 2021 à 2024, JCDecaux commencera par commercialiser les faces des 3.310 abribus existants en juillet 2020.

Grâce à ce contrat, JCDecaux renforce sa position de numéro un du mobilier urbain publicitaire dans le pays, troisième marché publicitaire d'Amérique Latine.