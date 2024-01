JCDecaux : bondit après une activité record

(Boursier.com) — JCDecaux bondit de 6% à 19,1 euros après avoir fait état d'une croissance de 9,4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, porté notamment par le dynamisme de la division Digital et par la reprise des activités de transport. Le chiffre d'affaires ajusté de la période a atteint 1,1 milliard d'euros, le plus important chiffre d'affaires trimestriel de l'histoire du spécialiste du mobilier publicitaire urbain.

Oddo BHF parle d'un très bon trimestre. L'analyste réitère son opinion 'surperformance' sur le titre, qui repose sur une bonne dynamique en 2024 soutenue par l'activité européenne et de mobilier urbain, mais pas sur un scénario de fort rebond en Chine. Ceci constitue un catalyseur additionnel que le broker n'a pour le moment pas intégré dans ses estimations. La reprise du segment des transports en Chine a atteint un rythme plus rapide au quatrième trimestre, selon la Deutsche Bank ('acheter'). Toutes les activités ont connu une croissance organique positive, portée par la reprise continue de la mobilité mondiale et la croissance des revenus numériques.