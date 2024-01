JCDecaux : au bon prix ?

(Boursier.com) — JC Decaux campe sous les 18 euros ce mardi, alors que Goldman Sachs reste neutre sur le dossier en visant un cours de 20,70 euros. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires organique ajusté du groupe est ressorti en hausse de +8%. La croissance publiée est de +6,9% pour un chiffre d'affaires global ajusté de 2,44 milliards d'euros sur la période (2,283 MdsE en 2022).

Parmi les dernières réactions de brokers, Citi avait ajusté la mire à 18,2 euros en restant 'neutre' et Barclays vise désormais un cours de 24 euros en restant à 'surpondérer'.

"Alors que la reprise lente s'est poursuivie en Chine, notre chiffre d'affaires hors Chine au 3e trimestre a augmenté de +9,9% en organique et a dépassé pour la première fois son niveau de 2019. Cette performance a été portée par la forte croissance du digital, la solide reprise du transport et la croissance continue du mobilier urbain", a indiqué Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, qui a ajouté : "En ce qui concerne le 4e trimestre, nous prévoyons désormais une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ +6%, tirée en partie par la poursuite de la reprise du transport".

Le dirigeant a conclu : "Nous sommes convaincus que la communication extérieure continuera à gagner des parts de marché, dans un paysage publicitaire fragmenté où le DOOH (Digital Out of Home) est le 2e média qui croît le plus rapidement. En tant que numéro un du secteur et société mondiale de communication extérieure la plus digitalisée, nous considérons que nous sommes idéalement positionnés pour tirer parti de cette transformation digitale".