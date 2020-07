JCDecaux améliore la vie en ville avec l'abri "fraîcheur naturelle"

JCDecaux améliore la vie en ville avec l'abri "fraîcheur naturelle"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JCDecaux a conçu et propose aux collectivités un Abribus de nouvelle génération, l'abri Fraîcheur Naturelle, qui permet de lutter contre les îlots de chaleur en ville. Il vient compléter la gamme d'abris innovants lancée par le Groupe fin 2019, avec notamment l'abri Filtreo, qui grâce à son toit végétalisé, contribue à la dépollution urbaine.

Depuis plusieurs années, les étés sont de plus en plus chauds... 2019 a été la 2ème année la plus chaude après 2016, selon l'Organisation Météorologique Mondiale. L'OMM a également établi que la température moyenne entre 2015 et 2019 est estimée à 1,1oC de plus que celle de la période 1850-1900.

Cette hausse des températures aux nombreuses conséquences a des impacts, dans les villes, sur la santé et le bien-être de leurs habitants en raison de la constitution d'îlots de chaleur urbains.

Expérimentations

Pour contribuer à faire face à cette chaleur accrue en ville, les expérimentations se multiplient afin de développer des îlots de fraîcheur en période estivale. JCDecaux a inventé une solution innovante, brevetée, permettant de rafraîchir les citadins sous ses Abribus et de leur apporter ainsi une sensation de confort et de bien-être en période de forte chaleur.

Les équipes 'R&D' de JCDecaux se sont inspirées d'un procédé naturel et ancestral : le rafraîchissement d'air par évaporation. L'abri Fraîcheur Naturelle intègre un panneau alvéolaire maintenu humide, traversé par le flux d'air chaud. A son contact, l'air se refroidit grâce à l'évaporation. Ce dispositif comprend une cuve de stockage des eaux pluviales récupérées en toiture et un circuit qui permet d'acheminer l'eau jusqu'au module de rafraîchissement. Des ventilateurs assurent, en cas d'absence de vent, le passage de l'air chaud à travers la paroi. L'air ainsi refroidi est dirigé vers les usagers qui attendent sous l'abri. Enfin des panneaux solaires, placés sur le toit, alimentent en énergie le dispositif. Le tout est piloté en temps réel par un système qui détecte les conditions météorologiques et la présence sous l'abri pour assurer un fonctionnement efficace et au juste nécessaire.

Cette solution, 100% autonome, allie énergie solaire et récupération d'eau de pluie et évite l'usage de la climatisation fortement consommatrice d'énergie. A l'inverse de la brumisation, grâce à une évaporation sans création de micro-gouttelettes ce dispositif ne présente aucun risque sanitaire.