JCDecaux ajoute l'aéroport de Libreville (Gabon) à son portefeuille

(Boursier.com) — JCDecaux Gabon, filiale détenue conjointement par le groupe JCDecaux avec le Groupe Bolloré et en partenariat avec le Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques (FGIS), a été choisie pour l'exploitation publicitaire exclusive de l'aéroport international de Libreville, au Gabon (aéroport actuel et future infrastructure).

Dans le cadre de ce contrat de 10 ans, JCDecaux gère désormais les espaces publicitaires intérieurs et extérieurs du plus grand aéroport du pays avec une offre digitale et premium, ainsi que de nombreux services sponsorisés pour les passagers (bornes de recharge de téléphone, tablette ou ordinateur, écrans info-vols, cabines fumeurs).

L'aéroport international de Libreville dessert 24 destinations dans 16 pays et totalise près d'1 million de passagers par an. Ce nouveau contrat permet à JCDecaux d'ajouter à son portefeuille un 32ème aéroport africain et de consolider sa présence au Gabon, où il opère le mobilier urbain publicitaire des communes de Libreville, Akanda et Owendo (1 million d'habitants au total) depuis son implantation dans le pays en 2017.