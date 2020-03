JCDecaux : acquisition d'une participation minoritaire dans Clear Media Limited au sein d'un consortium d'investisseurs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JCDecaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce l'acquisition d'une participation minoritaire, au travers de sa filiale JCDecaux Innovate basée à Hong-Kong, à un consortium d'investisseurs ayant constitué un véhicule ad hoc afin de soumettre une offre publique d'achat conditionnelle pour acquérir la totalité des actions émises composant le capital de Clear Media Limited, cotée sur le Hong Kong Stock Exchange.

Le prix de l'offre de 7,12 dollars hongkongais par action représente un montant total de 3.857 millions de dollars hongkongais pour l'ensemble des actions de Clear Media, dont 23%, soit 887 millions de dollars hongkongais, seront financés par JCDecaux.

Le consortium est composé de M. Han Zi Jing, Président Directeur Général de Clear Media à hauteur de 40%, Antfin (Hong Kong) Holding Limited à hauteur de 30%, JCDecaux à hauteur de 23% et China Wealth Growth Fund III à hauteur de 7%.

Clear Channel KNR Neth Antilles NV, filiale de Clear Channel Outdoor Holdings Inc, qui détient 50,9% du capital émis de Clear Media, a donné son accord irrévocable pour apporter ses actions à l'offre de l'Initiateur.

L'offre est soumise aux conditions énoncées dans l'annonce de l'offre publiée aujourd'hui conjointement par l'Initiateur et Clear Media.

Clear Media est le plus grand opérateur d'abribus publicitaires en République Populaire de Chine, exploitant un total de plus de 57.000 faces publicitaires dans 25 villes au 31 décembre 2019.

JCDecaux a commencé ses activités à Hong Kong en 1999, à Macau en 2001 et en Chine continentale en 2005, et est le leader de la communication extérieure dans les transports (aéroports, métro et bus) en RPC.

M. Han Zhi est actuellement le Président Directeur Général et Président Exécutif de Clear Media.

Antfin est une société à responsabilité limitée basée à Hong Kong et une filiale indirecte détenue à 100% par Ant Small and Micro Financial Services Group Co Ltd.

CWG Fund est une société en commandite exemptée enregistrée en vertu des lois des îles Caïmans, dont le commandité est JT China Wealth Management Limited et dont l'unique commanditaire est Empyrean Management (Hong Kong) Limited, société entièrement détenue par JIC Capital Management (Tianjin) Limited, entreprise d'État de la RPC principalement engagée dans des activités de capital-investissement.

Goldman Sachs et Slaughter and May sont respectivement les conseils financier et juridique de JCDecaux sur cette opération.