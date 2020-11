JCDecaux accélère le déploiement de ses sanitaires universels à entretien automatique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Inventeur , concepteur et exploitant de sanitaires universels à entretien automatique depuis 40 ans, JCDecaux fait évoluer ses services en permanence pour améliorer le quotidien des citadins, visiteurs et touristes... Conçu par le groupe, un nouveau modèle d'urinoir adossé aux sanitaires est ainsi en train de voir le jour à Marseille, dans le prolongement des réalisations déjà accomplies dans plusieurs villes en France et dans le monde.

"Les toilettes publiques sont un mobilier urbain historique d'intérêt général apparu en France au XIXe siècle afin de combattre l'insalubrité des espaces publics. Des vespasiennes parisiennes de 1834 aux modèles de sanitaires les plus récents, en passant par les sanisettes autonettoyantes de JCDecaux inventées en 1980, ce mobilier a continuellement évolué tant dans son design que par ses fonctionnalités. Il est devenu un service essentiel et structurant favorisant la qualité de vie en milieu urbain" explique le groupe.