JCDecaux : à quel prix ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JCDecaux revient en arrière de 0,5% ce mercredi à 24,85 euros en bourse de Paris, alors que Goldman Sachs qui reste neutre sur le dossier a réajusté son cours cible de 16 à 26 euros. Parmi les derniers avis de brokers, Cowen And Company avait déjà remonté son cours cible de 20 à 30 euros sur le titre. En ce qui concerne le deuxième trimestre 2021, et compte tenu du recul historique de 63,4% du chiffre d'affaires organique l'an dernier, la société prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté supérieure à +60% sous l'effet d'un fort rebond publicitaire en Mobilier Urbain et en Affichage.

Ces activités commencent à bénéficier d'un retour des audiences urbaines à un niveau d'avant la pandémie de la Covid-19 grâce à l'accélération des campagnes de vaccination et la fin des confinements dans de nombreuses géographies, tandis que les Transports restent affectés par des chiffres de trafic faibles, à l'exception du trafic domestique en Chine Continentale...