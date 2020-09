JCDecaux : 5 mobiliers iconiques exposés dans le cadre de Lille Métropole 2020 Capitale Mondiale du Design

Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — JCDecaux SA met à l'honneur dès aujourd'hui au Tripostal de Lille plusieurs de ses mobiliers iconiques, dans le cadre de l'exposition "Designer(s) du Design", l'une des quatre grandes expositions proposées au public du 9 septembre au 15 novembre.

Après Turin, Séoul, Helsinki, le Cap, Taipei et Mexico, la Métropole Européenne de Lille est capitale mondiale du design en 2020. Parmi la cinquantaine d'événements qui rythment cette année exceptionnelle, la MEL propose "Designer(s) du Design" qui met à l'honneur plus de soixante-dix designers et leurs projets ainsi que les démarches de design en entreprise. JCDecaux, acteur majeur du design urbain a vu 5 de ses mobiliers sélectionnés pour intégrer l'un des neuf espaces de l'exposition intitulé "Aménager", qui présente les grands systèmes de transport et d'aménagement urbain :

-Un Abribus Patrick Jouin, mobilier emblématique de JCDecaux ;

-Un mât de signalisation des années 1970, qui rappelle la vision de JCDecaux depuis son origine : créer un design de produit qui répond à un besoin et permet d'allier fonctionnalité et esthétique ;

-Une bornette équipée d'un Vélo'v avec batterie amovible ainsi qu'un vel'OH! (vélo électrique de Luxembourg), deux nouveautés du Groupe qui conjuguent de façon innovante design et service aux citoyens. Les vélos ont été dessinés par les équipes du studio JCDecaux, sous la Direction Artistique du designer franco-argentin Marcelo Joulia ;

-La maquette d'un kiosque matali crasset, mobilier révélateur de la vision servicielle de JCDecaux. Véritable pause urbaine, il est un lieu privilégié, pratique, chaleureux et convivial qui accompagne les citoyens et les touristes au quotidien.

Sylvain Grandpierre, Directeur de la Direction des Designs Graphique, Numérique et Produits de JCDecaux, précise : "Pour JCDecaux, le Design n'est pas uniquement la volonté du beau. Grâce à l'ensemble des expertises de ses équipes et partenaires, le Groupe adopte systématiquement, lors de la conception de ses mobiliers urbains, une démarche de Design responsable reposant sur 5 valeurs fortes et indissociables : satisfaire les usages d'aujourd'hui et imaginer ceux de demain sans jamais opposer l'esthétique à la pratique, embellir la ville en cohérence avec son patrimoine, conforter et relayer l'identité du territoire, accompagner les villes dans leur transformation en répondant à leurs multiples enjeux, notamment environnementaux, et garantir qualité et sécurité en toutes circonstances, sans concession."