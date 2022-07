JCDecaux : 16 ans de contrat à Marseille

(Boursier.com) — JCDecaux SA annonce que sa filiale JCDecaux France a remporté le contrat exclusif du mobilier urbain publicitaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour une durée de 16 ans.

La concession de services porte sur la mise à disposition, l'entretien, la maintenance et l'exploitation commerciale de 1.331 abris-voyageurs, 579 Mobiliers Urbains d'Information en 2m2 et 8m2, ainsi que sur la fourniture de 100 abris et mobiliers Tramway pour l'extension du réseau. Le contrat inclut également le reconditionnement à neuf, l'entretien, la maintenance et l'exploitation des 226 abris et mobiliers Tramway dont est propriétaire la Métropole Aix-Marseille-Provence.

A travers ce nouveau contrat, le numéro 1 mondial de la communication extérieure a pour objectif d'assurer à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à ses habitants et ses nombreux visiteurs un parc de mobiliers urbains représentatif de l'image de l'institution, esthétique, fonctionnel et innovant, mais aussi respectueux de l'environnement, de son paysage et maintenu dans un parfait état de propreté et de fonctionnement.

L'exploitation démarrera au 1er janvier 2023, afin d'accompagner ce territoire dynamique, comptant 1,9 million d'habitants.