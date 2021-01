JCDecaux : -10% !

(Boursier.com) — JCDecaux débute la semaine comme il avait fini la précédente, à savoir en forte baisse. Après avoir abandonné plus de 3% vendredi, le spécialiste de la communication extérieure chute de 10% à 15,9 euros, au plus bas depuis début novembre. L'action n'avait plus connu une telle chute depuis juin 2016! Selon nos informations, la valeur est plombée par une note d'Exane BNP Paribas qui vient de dégrader sa recommandation à 'sous-performer'. Le 'stock-picking' est essentiel au sein du secteur, selon le broker, qui évoque notamment une voie de redressement "inégale" pour la société. Le courtier préfère notamment Publicis dans l'industrie, un titre qu'il recommande désormais de 'surperformer' et qu'il inclut dans sa 'top list' pour 2021.