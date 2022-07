JC Decaux : nouveau contrat avec le métro de Shanghai

(Boursier.com) — Le groupe JC Decaux annonce avoir signé un contrat de 15 ans portant sur l'extension de l'exploitation publicitaire du métro de Shanghai sur les lignes 1 à 13 ainsi que sur 5 nouvelles lignes (14 à 18). Ce contrat, faisant suite à un appel d'offres, sera opéré par une joint-venture, STDecaux, détenue à 60% par JCDecaux et 40% par Shanghai Shentong Assets Management.

Le métro de Shanghai compte aujourd'hui 503 stations avec une moyenne de 11 millions de passagers quotidiens pour l'année 2021. Ce contrat porte sur toutes les lignes du métro de Shanghai, soit plus de 12.000 emplacements publicitaires rétro-éclairés sur les quais et dans les couloirs, ainsi qu'environ 500 écrans digitaux, les formats événementiels, la publicité dans les trains, à l'exception de la publicité télévisée dans les rames et sur les quais et de 200 écrans LCD.