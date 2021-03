JC Decaux : le résultat net part du groupe s'inscrit à -604,6 ME

(Boursier.com) — JCDecaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Le chiffre d'affaires ajusté ressort en baisse de 40,6% à 2.311,8 millions d'euros. La Marge opérationnelle ajustée est de 141,6 millions d'euros. Le résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, ressort à -352,9 millions d'euros et le résultat net part du groupe s'inscrit à -604,6 millions d'euros, incluant une charge de dépréciation de 211,3 millions d'euros.

Le Cash-flow disponible ajusté est de 161,9 millions d'euros.

La dette nette au 31 décembre 2020 était de 1.086,3 millions d'euros, comparée à une dette nette de 1.125,0 millions d'euros au 31 décembre 2019, grâce à des mesures prises par le groupe pour compenser la baisse de chiffre d'affaires et pour préserver le cash.

JC Decaux propose de ne pas verser de dividende en 2021.

Le management signale une baisse du chiffre d'affaires organique au T1 2021 "autour de -40%, mais un rebond à deux chiffres du chiffre d'affaires publicitaire domestique chinois".

A l'occasion de la publication des résultats 2020, Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : "En 2020, JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, a connu l'année la plus difficile de son histoire depuis sa création en 1964, en raison de la pandémie de la Covid-19, qui a contraint les gouvernements nationaux, régionaux et locaux à imposer des restrictions sans précédent dans l'histoire moderne comme des confinements, couvre-feux, fermetures de commerces, restaurants, cinémas, ...

Le chiffre d'affaires de notre Groupe a reculé de -40,6% pour atteindre 2.311,8 millions d'euros avec une baisse du chiffre d'affaires organique ajusté de -38,1%, et un S2 légèrement meilleur. Malgré cette forte baisse, notre marge opérationnelle 2020 est restée positive à 141,6 millions d'euros grâce à des ajustements forts et rapides réalisés par nos équipes pleinement engagées à travers le monde et en pleine confiance avec nos partenaires. Nos efforts ciblés sur la préservation de la trésorerie et les économies de coûts ont permis d'absorber 59 % de cette baisse de chiffre d'affaires sans précédent. Notre cash-flow disponible est resté solide à 161,9 millions d'euros grâce à une maîtrise stricte du besoin en fonds de roulement et à une allocation sélective de nos investissements pour la croissance future, ce qui a conduit à une baisse de notre dette nette à 1.086,3 millions d'euros à fin 2020.

Compte tenu des résultats 2020, premier exercice en perte - incluant des charges exceptionnelles liées à la crise de la Covid-19, nous proposerons à l'occasion de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 20 mai 2021, de ne pas verser de dividende en 2021.

Notre transformation digitale se poursuit avec une pénétration croissante en Mobilier Urbain alors que la part totale du chiffre d'affaires digital représente désormais 24% du chiffre d'affaires du Groupe. Bien que la pénétration actuelle du programmatique demeure faible, nous sommes très bien positionnés pour bénéficier des prévisions de croissance très fortes avec notre plateforme de ventes programmatiques, VIOOH, qui est la plateforme la plus connectée avec 20 DSP effectuant des transactions dans 14 pays. La plupart des catégories d'annonceurs a été fortement touchée pendant la crise, mais nous avons constaté une demande croissante de la part des Gouvernements et des Services Publics pour utiliser nos actifs afin de dialoguer avec les citoyens au cours de l'année. Notre portefeuille clients reste très diversifié, sachant que le Top 10 représente moins de 13% du chiffre d'affaires du Groupe.

Nous restons déterminés à réaliser des acquisitions ciblées comme celle de Clear Media en Chine via un consortium d'investisseurs en mars 2020 et plus récemment celle d'Abri Services Media en France en décembre 2020. Ces 2 acquisitions sur nos 2 plus grands marchés permettront à JCDecaux de bénéficier du rebond du Mobilier Urbain, le segment d'activité le plus rentable qui sera la première activité à retrouver ses niveaux d'avant crise.

A la suite de la note de 4,6/5 dans l'indice FTSE4Good de FTSE Russell et de son maintien au niveau "A Leadership" au sein du CDP Climate Change, JCDecaux a obtenu, pour la quatrième année consécutive, la note maximale AAA du classement Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) de l'agence de notation Morgan Stanley Capital International (MSCI). JCDecaux est en 2020 la seule entreprise du panel Media & Entertainment à avoir obtenu la note maximale. La reconnaissance de notre démarche durable par les agences de notation extra-financière témoigne de l'excellence de nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, inscrites au coeur de notre ADN depuis la création de la société, ainsi que de notre souci constant de transparence vis-à-vis de nos parties prenantes.

En ce qui concerne le premier trimestre 2021, nous prévoyons une baisse organique du chiffre d'affaires ajusté autour de -40 %, en raison de la poursuite et du renforcement des restrictions de mobilité plus strictes encore, introduites dans certains grands pays, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, alors qu'un rebond à deux chiffres du chiffre d'affaires publicitaire domestique chinois (hors Hong Kong) est très encourageant. Bien que nous ne prévoyions pas de retour à notre niveau de chiffre d'affaires de 2019 en 2021, nous pensons que le rebond sera fort lorsque les audiences reviendront aux niveaux d'avant la crise de la Covid-19.

Dans un paysage des media de plus en plus fragmenté et de plus en plus digital, la communication extérieure et la communication extérieure digitale renforcent leur attractivité. En tant qu'entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée alliée à une nouvelle plateforme de vente à l'audience alimentée en données qualitatives, à notre portefeuille bien diversifié, à notre faculté à remporter de nouveaux contrats, à la solidité de notre structure financière et à la qualité de nos équipes dans le monde, nous considérons que nous sommes bien placés pour bénéficier du rebond."