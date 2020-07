JC Decaux : le résultat net part du groupe ressort à -254,9 ME au S1

JC Decaux : le résultat net part du groupe ressort à -254,9 ME au S1









Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour ses résultats pour le premier semestre 2020. Son chiffre d'affaires ajusté recule de 41,6% à 1.075,4 millions d'euros. Le chiffre d'affaires organique ajusté baisse de 40,8%, avec un 2ème trimestre en repli de -63,4%. La Marge opérationnelle ajustée est de -61,8 millions d'euros. Le Résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation est de -258,5 millions d'euros.

Le Résultat net part du groupe ressort à -254,9 millions d'euros, incluant une charge de dépréciation de 55,9 millions d'euros. Le Cash-flow disponible ajusté est positif de 69,5 millions d'euros (vs. -7,8 millions d'euros au 1er semestre 2019).

Le groupe ne donne pas d'indication trimestrielle en 2020 sur la croissance du chiffre d'affaires organique ajusté attendue en raison de la Covid-19.

A l'occasion de la publication des résultats du premier semestre 2020, Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : "Pendant la période de confinement lié à la Covid-19, la baisse historique temporaire des audiences urbaines et de transport ainsi que les graves incertitudes économiques inhérentes à cette crise ont amené les entreprises à immédiatement réagir et à réduire leurs investissements publicitaires dans une proportion sans précédent. Depuis les mesures de confinement levées, les audiences urbaines ont commencé à se redresser progressivement dans le Mobilier Urbain et dans l'Affichage alors que les audiences Transport demeurent encore très en retrait, notamment en aéroports.

Le chiffre d'affaires publicitaire n'a pour l'instant pas suivi le même rythme de reprise et nous constatons une différence importante entre les niveaux d'audience, qui sont dans certaines zones géographiques proches de ceux d'avant la Covid-19, et les niveaux de chiffre d'affaires qui ne reflètent pas encore la dynamique positive de retour des audiences urbaines.

Le chiffre d'affaires de notre Groupe recule de 766,9 millions d'euros pour atteindre 1 075,4 millions d'euros avec une baisse du chiffre d'affaires organique ajusté de -40,8 %, principalement au 2ème trimestre 2020 (-63,4%). Notre marge opérationnelle au 1er semestre 2020 diminue significativement à -61,8 millions d'euros. Si le Groupe a démarré l'année positivement, principalement dans le Mobilier Urbain (+3,9 % à fin février), sa performance a été sévèrement affectée par la pandémie de la Covid-19 à partir de mars. Des mesures immédiates et ciblées ont été prises sur les leviers opérationnels et financiers pour atténuer cette baisse et préserver notre cash, notamment, des ajustements de loyers, une gestion très rigoureuse des coûts, une réduction des investissements, un contrôle strict du besoin en fonds de roulement et l'annulation du dividende.

Notre chiffre d'affaires digital représente désormais 24% du chiffre d'affaires du Groupe, en hausse de +10pb par rapport à la même période l'année dernière. Après une solide performance au 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires digital a diminué au 2ème trimestre 2020, pour afficher au 1er semestre 2020 une baisse de -41,3%.

Nous avons continué à renforcer notre position de leader mondial en finalisant l'acquisition d'une participation minoritaire dans Clear Media Limited au sein d'un consortium d'investisseurs (dont Han Zi Jing, Président Directeur Général de Clear Media, Antfin (Hong Kong) Holding Limited et China Wealth Growth Fund III L.P.). Cette décision stratégique, conjuguée à la croissance structurelle à long terme de l'industrie de la communication extérieure en Chine permettra au Groupe de sortir de cette crise dans une position renforcée.

JCDecaux a obtenu la note maximale de AAA dans le classement "Responsabilité Sociale des Entreprises" de l'agence de notation Morgan Stanley Capital International (MSCI) pour la troisième année consécutive. Ce classement confirme la solidité des pratiques RSE et de la Stratégie Développement Durable déployée par JCDecaux depuis de nombreuses années et témoigne de sa résilience à long terme aux risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance.

En ce qui concerne l'avenir, le marché mondial de la publicité demeure très volatile avec une faible visibilité. Compte tenu du risque de nouvelles vagues de la Covid-19 et de la mise en place de nouveaux confinements localement, donner une perspective pour le 3ème trimestre 2020 reste très difficile.

Enfin, je tiens à remercier l'ensemble de nos équipes dans le monde. Nos collaborateurs ont fait preuve d'un comportement exemplaire, d'un engagement et d'une solidarité hors du commun, dont des baisses de salaire, malgré les défis auxquels ils ont pu être confrontés, professionnellement et personnellement, tant pendant qu'après les périodes de confinement.

Dans un paysage des media de plus en plus fragmenté et de plus en plus digital, la communication extérieure et la communication extérieure digitale renforcent leur attractivité. En tant qu'entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée alliée à une nouvelle plateforme de vente à l'audience alimentée en données qualitatives, à notre portefeuille bien diversifié, à notre faculté à remporter de nouveaux contrats, à la solidité de notre structure financière et à la qualité de nos équipes dans le monde, nous considérons que nous sommes bien placés pour bénéficier du rebond."