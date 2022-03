JC Decaux : La marge opérationnelle ajustée ressort à 422,3 ME

(Boursier.com) — JCDecaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Le chiffre d'affaires ajusté ressort en hausse de 18,7% à 2.744,6 Millions d'euros. La croissance du chiffre d'affaires organique ajusté est de 18,5%.

La Marge opérationnelle ajustée s'inscrit à 422,3 Millions d'euros, en hausse de +280,6 millions d'euros sur un an. Le résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, est de 16,3 Millions d'euros, en hausse de +369,2 Millions d'euros sur un an. Le résultat net part du groupe ressort à -14,5 Millions d'euros, en hausse de +590 Millions d'euros sur un an. Le cash-flow disponible ajusté est de 211,5 Millions d'euros, en hausse de +49,6 Millions d'euros sur un an.

Le groupe proposera à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividendes en 2022. En matière de prévisions, le chiffre d'affaires organique au T1 2022 est attendu au-dessus de +40%.

A l'occasion de la publication des résultats 2021, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : "Notre Groupe a atteint un chiffre d'affaires de 2.744,6 Millions d'euros en 2021, en hausse de +18,7%, +18,5% en croissance organique, tiré par une très forte croissance du digital malgré des restrictions de mobilité au niveau local comme national incluant des semi-confinements dans certains pays d'Europe et d'Asie-Pacifique.

Le chiffre d'affaires digital (DOOH), a augmenté de +33,2% pour l'année 2021 et a atteint les niveaux records de 26,9% du chiffre d'affaires annuel. Nous avons continué à accélérer notre transformation digitale en nous concentrant sur le déploiement de nouveaux écrans numériques et le développement de notre plateforme automatisée de planning et de nos solutions de vente à l'audience alimentées par des données qualitatives. La vente programmatique a connu une dynamique positive via la plateforme VIOOH qui est désormais active dans 15 pays et connectée à de nombreuses DSP (Demand Side Platforms). Notre portefeuille clients reste très diversifié, sachant que le Top 10 représente moins de 13 % du chiffre d'affaires du Groupe, la catégorie Internet a progressé de +69,4%, représentant 7,3% du chiffre d'affaires total, la catégorie la plus importante est désormais Mode, Beauté et Luxe à 15% du chiffre d'affaires total, devant la catégorie Distribution à 14,6%.

Avec une hausse du chiffre d'affaires de 432,8 millions d'euros en 2021, notre marge opérationnelle a atteint 422,3 millions d'euros en hausse de 280,6 millions d'euros ce qui reflète un fort levier opérationnel lié à un mix d'activité orienté vers l'activité à marge élevée de Mobilier Urbain, la poursuite de nos mesures strictes de contrôle des coûts et des allègements de loyers en ligne avec la perte de chiffre d'affaires due aux restrictions liées au Covid19. Le résultat net part du Groupe est légèrement négatif, proche de l'équilibre à -14,5 millions d'euros. Notre gestion exigeante de notre besoin en fonds de roulement et la réduction sélective de nos investissements combinées à l'absence de distribution de dividendes nous ont permis de générer un cash-flow disponible positif et en amélioration à 211,5 millions d'euros en 2021 et de réduire notre dette nette à environ 925 millions d'euros à la fin de la période (vs 1.086 millions d'euros à fin 2020).

En matière de RSE, nous avons continué à développer nos initiatives majeures et nos engagements forts, en décidant notamment d'atteindre la neutralité carbone pour nos activités en France, comme première étape, dès 2021. La reconnaissance de notre démarche durable par les agences de notation extra-financière, avec notamment notre appartenance à "Liste A" du Carbon Disclosure Project (CDP) et notre classement "Or" par EcoVadis, témoigne de l'excellence de nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, inscrites au coeur de notre ADN depuis la création de la société, ainsi que de notre souci constant de transparence vis-à-vis de nos parties prenantes.

Afin de continuer à optimiser notre flexibilité financière, nous proposerons à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 11 mai prochain, de ne pas verser de dividendes en 2022.

En ce qui concerne le premier trimestre 2022, nous prévoyons une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à +40 %, tirée par l'Europe, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Reste du Monde alors que la croissance demeure plus faible en Asie-Pacifique en raison de la poursuite des restrictions de mobilité. Notre croissance du chiffre d'affaires digital demeure très forte et la croissance de l'analogique robuste.

Je tiens à nouveau à remercier sincèrement nos équipes à travers le monde pour leur implication sans faille, leur résilience, leur agilité et leur capacité d'innovation.

Le directoire a décidé de prendre immédiatement différentes mesures, financières comme opérationnelles, pour soutenir la population d'Ukraine y compris les équipes de notre joint-venture BigBoard qui souffrent des conséquences humanitaires dramatiques de la guerre en cours dans leur pays. JCDecaux n'a plus aucune activité en Russie depuis la vente de notre participation de 25% dans Russ Outdoor en 2020. Le chiffre d'affaires en Ukraine représentait environ 0,1% du chiffre d'affaires du Groupe au quatrième trimestre 2021.

En tant qu'entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée alliée à une nouvelle plateforme de vente à l'audience alimentée en données qualitatives, à notre portefeuille bien diversifié, à notre faculté à remporter de nouveaux contrats, à la solidité de notre structure financière et à la qualité de nos équipes dans le monde, nous considérons que nous sommes bien placés pour bénéficier du rebond. Nous sommes plus que jamais convaincus de la puissance croissante de notre média dans un paysage publicitaire de plus en plus fragmenté et numérique et du rôle important qu'il continuera de jouer dans la reprise économique ainsi que dans les transformations positives de notre société."