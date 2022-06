JC Decaux expérimente les tricycles Benur à Lyon

(Boursier.com) — Le groupe JC Decaux va expérimenter à Lyon les tricycles à assistance électrique Benur à partir de ce mercredi 1er juin en tant que services complémentaires à l'offre de vélo en libre-service Vélo'v pour une durée de six mois. Adaptés au plus grand nombre, y compris aux personnes à mobilité réduite grâce à l'équivalent d'un pédalier actionné par la force des bras, pour des déplacements en solo ou en binôme, et même pour transporter des courses ou des objets, les vélos Benur seront proposés gratuitement à la location à partir du 1er juin. La location des vélos Benur s'effectuera à la demi-journée mais aussi pour un week-end, du vendredi après-midi au lundi matin.