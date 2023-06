JC Decaux dévoile sa Stratégie Climat

(Boursier.com) — JCDecaux SE présente sa Stratégie Climat qui témoigne de son engagement à réduire son empreinte carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Cette stratégie repose sur 3 leviers -Mesurer, Réduire et Contribuer- et vise le Net Zéro Carbone d'ici 2050 (scopes 1, 2 et 3). Elle conforte l'ambition du Groupe à poursuivre son engagement et sa participation active à la lutte contre le changement climatique en adoptant des pratiques écoresponsables et en favorisant l'innovation durable de son activité.

L'objectif de la stratégie du numéro 1 mondial de la communication extérieure est de s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris (limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5oC au-dessus des niveaux pré-industriels) et d'atteindre le Net Zéro Carbone en 2050, en prenant en compte l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise.

Pour y parvenir, JCDecaux a prévu de suivre une trajectoire Science-Based Targets Initiative (SBTi), fondée sur des données scientifiques. Le Groupe a déjà déposé une lettre d'engagement auprès du SBTi en fin d'année 2022 et a reçu la mention "Committed", démontrant qu'il s'est engagé dans une stratégie bas carbone. Courant 2023, JCDecaux prévoit de soumettre sa trajectoire de réduction au SBTi pour revue et validation.

Le chemin vers le Net Zéro Carbone à horizon 2050 sera jalonné par des étapes intermédiaires.

- Objectifs pour 2030 :

- réduire les émissions scopes 1+2 (market-based) d'au moins 60% par rapport à 2019.

- réduire les émissions scope 3 d'au moins 46% par rapport à 2019.

Objectifs pour 2050 :

- réduire les émissions scopes 1+2 (market-based) d'au moins 90% par rapport à 2019.

- réduire les émissions scope 3 d'au moins 90% par rapport à 2019.

Cette Stratégie Climat est fondée sur 3 piliers complémentaires : Mesurer, Réduire et Contribuer.

"JCDecaux continuera à agir auprès de toutes ses parties prenantes et à accompagner les acteurs de la commande publique et privée pour qu'elle soit un levier massif et effectif du développement durable. Elaborée de manière participative au sein du Groupe, cette Stratégie Climat sera portée et déployée au quotidien par l'ensemble de nos collaborateurs et s'inscrira au coeur de notre modèle d'entreprise, utile et durable", indique Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.