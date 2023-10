JB Hunt revient bredouille à Wall Street

(Boursier.com) — JB Hunt, le géant américain du transport de marchandises, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal 2023 des revenus totalisant 3,16 milliards de dollars, en déclin de 18% en glissement annuel et inférieurs au consensus de marché qui se situait à 3,21 milliards de dollars. Le bénéfice dilué ajusté par action pour le trimestre clos a été de 1,80$, contre 1,85$ de consensus et 2,57$ un an plus tôt. Le bénéfice net trimestriel a été de 187 millions de dollars contre 269 millions un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a reculé de 33% à 242 millions de dollars.