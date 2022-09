Javelot annonce une levée de 10 ME menée par NextStage AM et IDIA Capital Investissement

(Boursier.com) — Javelot , pionnier des solutions numériques pour l'après-récolte et le stockage des céréales annonce la levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de NextStage AM et IDIA Capital Investissement, ainsi que de ses investisseurs historiques (Sparkling Partners et Unilis Agtech, joint-venture entre Unigrains et Arvalis) et du Crédit Agricole Brie Picardie.

Ce nouveau tour de table répond à deux objectifs pour l'entreprise :

-Accélérer son développement, notamment à l'international, avec l'ambition de devenir le leader européen de la transformation numérique de l'après-récolte, en surveillant 50 % du marché UE d'ici à 2025.

-Étoffer son offre de services au sein d'une plate-forme intégrée qui couvre l'ensemble des opérations de l'après-récolte et du stockage des céréales et permette ainsi aux coopératives et négoces agricoles d'aller encore plus loin dans l'amélioration de leurs performances économiques et environnementales.

Créée en 2018 à Wasquehal (Lille) par Félix Bonduelle, ingénieur agronome, Vindicien Delcourt, agriculteur, et le start-up studio Sparkling Partners, Javelot a prouvé la robustesse de son modèle économique sur le marché français, dont elle surveillera 10 % des stocks de céréales d'ici la fin de l'année 2022.

Une centaine de clients grands comptes utilisent d'ores et déjà la solution Javelot. En connectant sondes thermométriques, ventilateurs et pièges à insectes, la plate-forme permet de visualiser en temps réel l'ensemble des sites de stockage, l'historique des températures et de piloter le fonctionnement des ventilateurs à distance afin de maîtriser la température dans les silos et d'optimiser la ventilation. Ainsi, outre la suppression quasi-totale des insecticides de stockage, l'utilisateur peut réaliser des économies substantielles sur sa consommation d'énergie, de 30 à 70% par rapport à un équipement classique.