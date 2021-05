Jamf : signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Wandera

(Boursier.com) — Jamf , l'expert en Apple Enterprise Managment, a annoncé la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de Wandera, un leader de la sécurité et de l'accès au Cloud sans confiance pour les appareils mobiles.

En tant que premier fournisseur de sécurité unifiée dans le cloud d'Apple, Wandera élargit l'offre de sécurité de Jamf pour l'entreprise. En s'appuyant sur les capacités existantes de Jamf, Wandera ajoute des fonctions d'accès réseau de Zero Trust (ZTNA), de défense contre les menaces mobiles et de politique de données pour garantir que les travailleurs mobiles puissent accéder simplement et en toute sécurité aux ressources réseau dont ils ont besoin, tout en respectant les politiques organisationnelles et en réduisant les frais mobiles.

"Cette acquisition place Jamf dans une position unique pour aider les équipes informatiques et de sécurité à protéger en toute confiance les appareils, les données et les applications utilisés par une main-d'oeuvre mobile, tout en prolongeant l'expérience Apple prévue grâce à la plateforme Apple Enterprise Management la plus robuste et la plus évolutive du marché" commente le groupe.