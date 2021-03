Jamf renforce ses capacités de sécurité grâce à des intégrations avec Microsoft et d'autres applications

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jamf , l'expert en Apple Enterprise Management renforce les capacités de sécurité grâce à des workflows étendus pour l'écosystème de sécurité Microsoft et un élargissement des applications pour automatiser le cycle de vie des applications. La sécurité est une priorité absolue pour les entreprises et Jamf continue à fournir des solutions simples et efficaces qui préservent l'expérience de l'utilisateur final. Ces améliorations de la plateforme vont renforcer la capacité des services informatiques et de sécurité à sécuriser plus efficacement les Mac utilisant Jamf.

Jamf intègre les capacités de sécurité spécialement conçues pour Mac de Jamf Protect dans la plateforme centrale de visibilité et d'automatisation de la sécurité de Microsoft Azure Sentinel. Azure Sentinel est solution de type SIEM (Security Information and Event Management) et SOAR (Security Orchestrated Automated Response) Cloud, utilisée par les équipes de sécurité pour obtenir une surveillance globale de la sécurité et pour automatiser la réponse aux incidents.

La solution a été largement reconnue pour son efficacité et sa facilité d'adoption. Grâce à cette intégration, les clients d'Azure Sentinel peuvent désormais exploiter les informations de sécurité spécifiques à Apple, le signalement des activités malveillantes et la prévention des logiciels malveillants de Jamf Protect au sein d'un seul portail de sécurité.