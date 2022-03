Jamf présente 'Jamf Fundamentals'

(Boursier.com) — Jamf , l'expert en Apple Enterprise Management, présente Jamf Fundamentals, un nouveau plan conçu pour les besoins uniques des petites et moyennes entreprises. Jamf Fundamentals associe la puissante technologie de gestion des appareils mobiles (MDM) de Jamf, leader sur le marché, à de nouvelles capacités de protection, de connexion des utilisateurs finaux d'une entreprise grâce à la prévention des logiciels malveillants, à la synchronisation des mots de passe, à la fonctionnalité de self-service pour Mac et à la possibilité de déployer n'importe quelle application iPad et iPhone, des profils personnalisés et des paquets macOS - le tout conçu pour être simple et ne nécessitant aucune formation supplémentaire. Jamf Fundamentals est disponible dès aujourd'hui.

Jamf existe pour aider les organisations à combler le fossé entre ce qu'Apple fournit et ce dont l'entreprise a besoin. Jamf Fundamentals est la solution la plus simple et la plus complète pour les petites et moyennes entreprises qui se développent et doivent gérer l'ensemble de l'écosystème Apple tout en résolvant les problèmes de déploiement, d'accès des utilisateurs et de sécurité.

En plus de prendre en charge le cadre MDM d'Apple, Jamf Fundamentals va bien au-delà des capacités MDM pour fournir la solution informatique la plus complète et la plus simple pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de gérer et de protéger leur écosystème Apple tout en fournissant un accès sécurisé aux employés qui ont simplement besoin de travailler...